Селиваненко — о поражении Медведева: «Плечо сыграло свою роль. В игре с Синнером надо быть в оптимальном состоянии»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» поражение Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Шанхае (1:6, 4:6).

«Стоит отметить безупречную игру Янника, который объективно был сильнее. Если посмотреть статистику матча, то прежде всего бросается в глаза преимущество в игре на второй подаче в 59 процентов против 22 у Даниила. Плечо, несомненно, сыграло свою роль. При таком уровне тенниса Янника в игре с ним надо самому быть в оптимальном состоянии», — сказал Селиваненко «СЭ».

Медведев дважды за игру вызывал физиотерапевта из-за проблем с правым плечом.

Синнер вышел в полуфинал и встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Томаш Махач (Чехия).