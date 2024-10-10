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10 октября, 13:04

Селиваненко — о поражении Медведева: «Плечо сыграло свою роль. В игре с Синнером надо быть в оптимальном состоянии»

Константин Белов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» поражение Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Шанхае (1:6, 4:6).

«Стоит отметить безупречную игру Янника, который объективно был сильнее. Если посмотреть статистику матча, то прежде всего бросается в глаза преимущество в игре на второй подаче в 59 процентов против 22 у Даниила. Плечо, несомненно, сыграло свою роль. При таком уровне тенниса Янника в игре с ним надо самому быть в оптимальном состоянии», — сказал Селиваненко «СЭ».

Медведев дважды за игру вызывал физиотерапевта из-за проблем с правым плечом.
Синнер вышел в полуфинал и встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Томаш Махач (Чехия).

Алексей Селиваненко
Даниил Медведев
Янник Синнер
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