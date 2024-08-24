Селиваненко считает бессмысленными обсуждения дела Синнера о положительных допинг-тестах

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в интервью «СЭ» отреагировал на новость о том, что итальянского теннисиста Янника Синнера оправдали после сдачи двух положительных допинг-тестов в марте этого года.

Итальянец был признан невиновным после исследований, которые подтвердили наличие в его организме клостебола.

— Ваше мнение о допинг-скандале с Янником Синнером и отсутствии дисквалификации после двух положительных тестов?

— Мне кажется, что все обсуждения после прочтения заголовков или коротких новостей бессмысленны. Я привык говорить на профессиональном языке. Восемь лет был в совете директоров Международной федерации тенниса и представляю себе, как там функционируют все механизмы, в том числе ITIA (организация, отвечающая за защиту честности профессионального тенниса в мире. — Прим. И.Р.).

Можно говорить что угодно, но стабильность мирового тенниса основывается на уважении и четком следовании правилам при принятии любых решений. Поэтому не считаю правильным обсуждать что-то, зная только контуры происшедшего и не зная деталей. Не вижу смысла в сравнении одного дела спортсмена X с другим спортсмена Y, поскольку без погружения в нюансы это не более чем сотрясение воздуха и бросание фраз ради громких заголовков.

— Теннисисты тоже по-разному относятся к случившемуся — топы молчат, но, например, Ник Кирьос заявил, что Синнер должен был быть дисквалифицирован на два года.

— Опять же, это рассуждения уважаемых и профессиональных людей, но не погруженных в суть конкретного дела. ITIA была создана всеми руководящими структурами мирового тенниса именно как независимый орган, призванный заниматься подобными вопросами — допингом, коррупцией, другими нарушениями. К тому же это первичное решение, которое еще могут обжаловать: в деле же есть разные стороны.

Независимый трибунал постановил, что вещество попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на его пальце.