Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

30 сентября, 16:19

Селиваненко — о поражении Медведева от Тина в Пекине: «Это всегда обидно, но в том числе из этого и состоит теннис»

Александр Абустин
корреспондент

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко поделился с «СЭ» мнением о решении Даниила Медведева сняться с матча против американца Лернера Тина в полуфинале турнира в Пекине.

«Даниил в своем привычном, приносящем успех стиле провел первые три игры. В последней встрече он был буквально в нескольких мячах от выхода в финал, но, не сумев реализовать безоговорочное преимущество в концовке второго сета, позволил Тину вернуться в игру. Дальше уже случилось то, что случилось. Конечно, такие поражения всегда обидны, но теннис состоит в том числе и из них», — сказал Селиваненко «СЭ».

Медведев снялся при счете 4:0 в пользу соперника в решающем сете. Перед этим 29-летний россиянин выиграл первый сет (7:5) и уступил во втором (5:7), где не сумел подать на матч и начал испытывать судороги.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Алексей Селиваненко
Даниил Медведев
Читайте также
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
The Athletic узнал стоимость самого дорогого билета на ЧМ по футболу 2026 года
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Захарова назвала отношения России и Запада огнем
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Синнер рассказал о своем самочувствии перед турниром в Шанхае
Медведев встретится с чехом Сврчиной во втором круге турнира в Шанхае
Чесноков назвал предупреждение Медведева худшим судейским решением года: «Если он идиот, то это надолго»
Тин — о поражении от Синнера: «Поздравляю Янника с очередным титулом»
Тренер Сервара рассказал, что не жалеет о решении прекратить работу с теннисистом Медведевым
Синнер в двух сетах обыграл Тина в финале турнира в Пекине
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Медведев — о матче с Тином: «Почему каждый судья мира пытается меня запугать?»

Алькарас снялся с «мастерса» в Шанхае

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости