Селиваненко — о поражении Медведева от Тина в Пекине: «Это всегда обидно, но в том числе из этого и состоит теннис»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко поделился с «СЭ» мнением о решении Даниила Медведева сняться с матча против американца Лернера Тина в полуфинале турнира в Пекине.

«Даниил в своем привычном, приносящем успех стиле провел первые три игры. В последней встрече он был буквально в нескольких мячах от выхода в финал, но, не сумев реализовать безоговорочное преимущество в концовке второго сета, позволил Тину вернуться в игру. Дальше уже случилось то, что случилось. Конечно, такие поражения всегда обидны, но теннис состоит в том числе и из них», — сказал Селиваненко «СЭ».

Медведев снялся при счете 4:0 в пользу соперника в решающем сете. Перед этим 29-летний россиянин выиграл первый сет (7:5) и уступил во втором (5:7), где не сумел подать на матч и начал испытывать судороги.