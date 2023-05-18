Селиваненко прокомментировал выход Медведева в полуфинал турнира в Риме

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от выхода Даниила Медведева в полуфинал турнира в Риме.

«В теннисе любой матч имеет свою драматургию, какой бы легкой не казалась игра по счету. Даниил в этом матче сыграл очень уверенно, реализовав свое преимущество в двух сетах. Полуфинал такого турнира является событием для любого теннисиста, все игроки такого уровня подходят к матчам с настроем вне зависимости от сложности предыдущего. Скорее речь может идти о корректировке тактики в зависимости от множества разных факторов», — приводит слова Селиванинко Vprognoze.ru.

В полуфинале Даниил Медведев сыграет с победителем противостояния Стефанос Циципас — Борна Чорич.