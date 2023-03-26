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Сегодня, 22:57

Селиваненко прокомментировал удачный старт Медведева на «Мастерсе» в Майами

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу Даниила Медведева над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной (6:1, 6:2) во втором круге турнира ATP в Майами (США).

«В игре с Карбальесом Даниил победил на классе, не дав сопернику завязать борьбы и превзойдя его по всем компонентам. Больше ли подходит Медведеву более быстрое покрытие в Майами? Теннисисты в течении года играют на разных покрытиях и привыкли к тому, что на каждом турнире оно имеет свою специфику. Хотя у каждого игрока есть свои любимые покрытия, но на уровне лидеров мирового тура это не имеет драматического значения», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

Соперником Медведева в третьем круге станет словак Алекс Молчан.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/selivanenko-prokommentiroval-udachny-j-start-medvedeva-na-masterse-v-majami/
Теннис
Даниил Медведев
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