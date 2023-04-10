Селиваненко прокомментировал прогресс Гахова в этом сезоне

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением об удачных результатах российского теннисиста Ивана Гахова в этом сезоне.

«Пример Ивана показывает, что в теннисе у каждого свой путь. Пройдя через сито фьючерсов, челленджеров и отборочных всегда есть шанс дойти до больших турниров. Дальше все зависит от тебя самого», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

26-летний Гахов в этом сезоне выиграл первый турнир категории «Челленджер», впервые вошел в топ-200 рейтинга АТР.

На этой неделе он дебютировал на турнире серии «Мастерс», где прошел квалификацию, а в первом круге переиграл американца Маккензи Макдональда. Во втором круге Гахов сыграет с сербом Новаком Джоковичем.