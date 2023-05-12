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Сегодня, 21:20

Селиваненко прокомментировал поражение Хачанова в матче с Баррером в турнире в Риме

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко высказался о раннем вылете 11-й ракетки мира Карена Хачанова с «Мастерса» в Риме.

«Равный матч, в котором все определилось на тай-брейке решающего сета, где Грегуар смог выиграть наиболее важные мячи. Грегуар из числа игроков, которые прошли долгий путь через череду «Фьючерсов» и «Челленджеров» и, добравшись до основных сеток больших турниров, готовы играть на победу с любыми из лидеров тура», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Карен Хачанов продолжает выступление в парном разряде вместе с Андреем Рублевым. В 1/8 финала турнира российские теннисисты встретятся с победителями матча Аревало/Ройер — Дж.Маррей/Винус.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10865216-selivanenko-prokommentiroval-porazhenie-hachanova-v-matche-s-barrerom-na-turnire-v-rime.html
Теннис
Карен Хачанов
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