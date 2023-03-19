Селиваненко предположил, каким будет финал между Медведевым и Алькарасом на турнире в Индиан-Уэллсе

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от финального матча между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

«Говоря о финале, Карлос визуально возвращается на свой уровень, который он показывал в середине прошлого года. Финал будет противостоянием разных стилей игры, в таких матчах обычно все решают нюансы», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч между Медведевым и Алькарасом пройдет в ночь на 20 марта. Начало — в 02.00 по московскому времени.