Селиваненко о победе Медведева над Алисом: «Теннисист его уровня так и должен играть»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над французом Кентеном Алиса (6:4, 6:2) в четвертом круге турнира ATP в Майами и выход россиянина в четвертьфинал.

«В первых кругах Даниил побеждает соперников на классе. Теннисист его уровня так и должен играть. Пока идет обычная рабочая сетка», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

В четвертьфинале турнира Медведев встретится с американцем Кристофером Юбенксом. Матч пройдет 30 марта на «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Начало матча запланировано на 16.00 по московскому времени.