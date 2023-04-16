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Сегодня, 11:35

Селиваненко поделился ожиданиями от финала между Рублевым и Руне: «Оба способны завоевать титул»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финала турнира в Монте-Карло между россиянином Андреем Рублевым и датчанином Хольгером Руне.

«Жду красивой и интересной игры. А там посмотрим, кто будет сильнее. И Андрей, и Хольгер показывают отличный теннис в Монте-Карло. Все решится на корте. Оба теннисиста способны завоевать титул. Все рассудит игра», — сказал Селиваненко «СЭ».

Рублев и Руне сыграют сегодня, 16 апреля. Начало — в 15.30 мск.

Теннис
Андрей Рублев
Хольгер Руне
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