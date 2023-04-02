Селиваненко поделился ожиданиями от финала «Мастерса» в Майами между Медведевым и Синнером

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от финального матча турнира в Майами между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.

«Встречаются два игрока, которые являются одними из лидеров современного тура. Этот тот поединок, где все решит игра. Ребята подошли к финалу в прекрасном настроении и отличной форме. Все будет решаться на корте.

Может ли повлиять на игру счет личных встреч? [Медведев ведет 5:0 у Синнера] Это имеет лишь статистическое значение. Каждая игра начинается заново, а история предыдущих матчей остается в прошлом», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Финальный матч «Мастерса» в Майами между Медведевым и Синнером пройдет в воскресенье, 2 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.