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Селиваненко: «Карьера Надаля — одна из самых успешных в истории тенниса»

Константин Белов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» решение испанца Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру.

«Карьера Рафаэля — одна из самых успешных, долгих и бескомпромиссных в истории тенниса. Даже то, как он решил ее завершить — в настоящей борьбе в кубковом поединке, где против тебя будут играть на победу, говорит о его характере», — сказал Селиваненко «СЭ».

10 октября 38-летний Надаль объявил, что игры финального круга Кубка Дэвиса-2024 станут для него последними в профессиональной карьере. В последнем матче в карьере Надаль уступил в четвертьфинале турнира Ботику ван де Зандсхулпу (4:6, 4:6).

Теннис
Алексей Селиваненко
Рафаэль Надаль
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