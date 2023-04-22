Селиваненко отреагировал на неудачный старт Джоковича в грунтовом сезоне

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал неудачный старт грунтового сезона для Новака Джоковича.

«Для всех грунтовая часть сезона только начинается и у каждого своя специфика подготовки. Новак отличается тем, что умеет выходить на свой максимум в решающих мячах и главных матчах», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

На грунтовом турнире в Монте-Карло Джокович вылетел уже во втором матче на соревнованиях, проиграв итальянцу Лоренцо Музетти. 21 апреля в стартовавшем турнире в Боснии и Герцеговине серб проиграл соотечественнику Душану Лайовичу. Таким образом, Джокович вылетел в раннем этапе на турнирах, которые проходят на грунтовом покрытии.