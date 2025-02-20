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20 февраля 2025, 12:27

Селиваненко: «Мы часто видим Медведева в разных игровых обликах»

Даниил Аршавский

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко поделился мнением об игре 6-й ракетки мира из России Даниила Медведева на турнире категории АТР 500 в Дохе (Катар).

19 февраля 29-летний россиянин прошел в 1/4 финала первенства, обыграв бельгийского теннисиста Зизу Бергса в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

«Даниила мы достаточно часто видим в разных игровых обликах. Это уже по сути часть его спортивной идентичности. Анализ предыдущих результатов личных встреч в теннисе остается в истории с началом каждого нового поединка. Теннис тем и интересен, что в нем нет заведомой предсказуемости», — цитирует Селиваненко «РБ Спорт».

20 февраля в четвертьфинальном матче турнира Медведева ожидает встреча с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Источник: «РБ Спорт»
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Теннис
Алексей Селиваненко
Даниил Медведев
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