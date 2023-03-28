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Сегодня, 14:53

Селиваненко оценил выступление Хачанова на турнире в Майами

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от игры российского теннисиста Карена Хачанова на турнире в Майами.

«Если у Хачанова идет игра, то он способен обыграть любого. Как это было на Открытом чемпионате Австралии или на победном турнире в Берси. Карен играет в тот теннис, который позволяет ему побеждать любого, если у него все складывается. В предыдущем матче с Легечкой Хачанов именно так и выглядел. И счет говорит сам за себя, и судя по статистике у него все получалось. Но любой результат получается из двух компонентов: игры обоих соперников. Так и в этом случае. Очевидно, что Легечка показал свой лучший теннис. Но можно сказать, что Карен не дал ему сыграть в свой теннис», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Хачанов вышел в 1/8 турнира в Майами, где встретится с греком Стефаносом Циципасом. Матч пройдет сегодня, 28 марта, и начнется не раньше 21.30 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10756580-selivanenko-vyskazalsya-o-vystupleniyah-hachanova-na-turnire-v-majami.html
Теннис
Карен Хачанов
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