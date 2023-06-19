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19 июня, 23:56

Селиваненко оценил старт Медведева на турнире в Галле

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко прокомментировал результат матча российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге турнира в Галле.

«Такая победа на классе, не особо затянувшаяся по времени — это хороший результат для первого круга на таком турнире в начале травяного отрезка сезона. Что касается психологического эффекта, то никто из теннисистов не делает драмы из нескольких поражений подряд и не испытывает эйфорию от нескольких побед подряд. Они играют каждую неделю. Это рутина», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Медведев победил 57-ю ракетку мира Маркуса Гирона из США со счетом 6:4, 6:3.

Турнир в Галле проходит с 19 по 25 июня.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10946978-selivanenko-ocenil-start-medvedeva-na-turnire-v-galle.html
Теннис
Даниил Медведев
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