Селиваненко оценил старт Медведева на турнире в Галле

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко прокомментировал результат матча российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге турнира в Галле.

«Такая победа на классе, не особо затянувшаяся по времени — это хороший результат для первого круга на таком турнире в начале травяного отрезка сезона. Что касается психологического эффекта, то никто из теннисистов не делает драмы из нескольких поражений подряд и не испытывает эйфорию от нескольких побед подряд. Они играют каждую неделю. Это рутина», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Медведев победил 57-ю ракетку мира Маркуса Гирона из США со счетом 6:4, 6:3.

Турнир в Галле проходит с 19 по 25 июня.