Селиваненко о шансах Медведева и Рублева на турнире в Париже: «Могут претендовать на успешное выступление»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился с «СЭ» мнением о шансах россиян Андрея Рублева и Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Париже.

«В последних турнирах заключительной части сезона теннисисты показывают высокие результаты. На этом основании Рублев и Медведев могут претендовать на успешное выступление на Paris Masters», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Помимо Рублева и Медведева, из россиян на турнире в Париже выступают Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.