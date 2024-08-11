Селиваненко оценил победу Рублева над Синнером на турнире в Монреале

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу Андрея Рублева над первым номером рейтинга ATP Янником Синнером в четвертьфинале финала турнира в Монреале.

«Любая победа придает уверенность, тем более над текущим первым номером мировой классификации», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Россиянин обыграл Синнера в трех сетах (6:3, 1:6, 6:2). В полуфинале Рублев сыграет против итальянского теннисиста Маттео Арнальди. Игра состоится 12 августа, начало — в 00:00 по московскому времени.