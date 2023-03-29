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Сегодня, 14:08

Селиваненко: «Хачанов сыграл в свой лучший теннис, а Циципас не смог выложиться на 100%»

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова над Стефаносом Циципасом в четвертом круге «Мастерса» в Майами (7:6 (7:4), 6:4).

«Хачанов сыграл очень дисциплинированно, использовал все свои сильные стороны: подавал, отлично играл с задней линии — выиграл самые важные мячи. По ходу турнира было видно, что Циципас не в оптимальной форме, поэтому, конечно, это стало одним из тех факторов, которые помогли Карену выиграть матч. Карен сыграл великолепно. В любом результате есть два игрока, которые на него влияют — ты и твой соперник. У Карена со Стефаносом была крайне неудачная серия, а любая серия рано или поздно заканчивается. Карен сыграл в свой лучший теннис, а Стефанос не смог выложиться на 100%. В этот раз Карен оказался сильнее, что закономерно. Следующая игра начнется заново», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло. Матч пройдет 30 марта и начнется в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10758971-selivanenko-prokommentiroval-pobedu-hachanova-nad-cicipasom-na-turnire-v-majami.html
Теннис
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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