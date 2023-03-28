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Сегодня, 14:20

Селиваненко оценил форму Рублева накануне матча с Синнером на турнире в Майами

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча Андрея Рублева против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале турнира ATP в Майами (США).

«Любая победа важна, в первую очередь, для того, чтобы проходить в следующий круг. Рублев не встретился бы с Синнером, если бы не обыграл Кецмановича. В предыдущем матче он сыграл в свой лучший теннис, показал прекрасную игру. У него все получалось. А соперник не смог ничего противопоставить. Андрей продемонстрировал близкую к оптимальной форму. Он отлично и подавал, и принимал, и реализовывал важные мячи», — приводит Vprognoze слова Селиваненко.

Матч Андрей Рублев — Янник Синнер состоится во вторник, 28 марта и начнется в 18.00 (мск).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10756349-selivanenko-ocenil-formu-rubleva-nakanune-matcha-s-sinnerom-na-turnire-v-majami.html
Теннис
Андрей Рублев
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