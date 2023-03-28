Селиваненко оценил форму Рублева накануне матча с Синнером на турнире в Майами

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от встречи Андрея Рублева с Янником Синнером в 1/8 турнира в Майами.

«Любая победа важна, в первую очередь, для того, чтобы проходить в следующий круг. Рублев не встретился бы с Синнером, если бы не обыграл Кецмановича. В предыдущем матче он сыграл в свой лучший теннис, показал прекрасную игру. У него всё получалось. А соперник не смог ничего противопоставить. Андрей продемонстрировал близкую к оптимальной форму. Он отлично и подавал, и принимал, и реализовывал важные мячи», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч между Рублевым и Синнером пройдет 28 марта. Начало игры запланировано на 18.00 мск.

«Мастерс» в Майами проходит на кортах с покрытием хард. Его общий призовой фонд составляет 8.8 миллиона долларов. Помимо Рублева из российских теннисистов борьбу на турнире продолжают Даниил Медведев и Карен Хачанов.