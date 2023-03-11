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Сегодня, 13:10

Селиваненко объяснил, почему соперники не могут прервать серию Медведева из 15 матчей без поражений

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победную серию Даниила Медведева.

В субботу, 11 марта Медведев обыграл американца Брэндона Накашиму (6:4, 6:3) во втором круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США) и продлил серию без поражений до 15 встреч подряд.

«Любая серия когда-либо заканчивается. На сегодня Даниил играет на таком уровне, что для того, чтобы его обыграть, соперник должен сыграть на своем максимуме. Теннис не был бы так интересен, если бы такие вещи были предсказуемы», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Соперником Медведева в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе станет белорус Илья Ивашко. Их матч состоится 12 марта.

Теннис
Даниил Медведев
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