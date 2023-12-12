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Сегодня, 13:02

Селиваненко объяснил, почему россияне Рублев и Хачанов получили приз «Любимцы болельщиков» от АТР

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на новость о том, что россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев признаны лучшим дуэтом 2023 года по версии болельщиков.

«Болельщики всегда приветствуют появление в паре ведущих игроков из одиночной классификации. Поэтому то, что Рублев и Хачанов сыграли несколько турниров в паре, в сочетании с их открытостью, дружелюбностью и умением взаимодействовать со зрителями на трибунах, и привело к такому признанию со стороны любителей тенниса», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В 2023 году российские теннисисты выиграли свой первый титул в парном разряде на турнире серии «мастерс» в Мадриде.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11381075-selivanenko-obyasnil-pochemu-rublev-i-hachanov-poluchili-priz-lyubimcy-bolelschikov-ot-atr.html
Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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