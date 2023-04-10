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Сегодня, 22:46

Селиваненко назвал опасными соперников Хачанова и Рублева на турнире в Монте-Карло

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от первых игр на «Мастерсе» в Монте-Карло российских теннисистов Карена Хачанова и Андрея Рублева.

«Испанские теннисисты всегда опасны на грунте. Да на таком уровне и не бывает проходных матчей. Все игроки высокого уровня стремятся к универсальности, результатов можно ожидать от любого», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

Оба россиянина сыграют против испанцев — Хачанов против Алехандро Давидовича-Фокины, а Рублев против Хауме Мунара.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/selivanenko-nazval-opasny-mi-sopernikov-hachanova-i-rubleva-na-turnire-v-monte-karlo/
Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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