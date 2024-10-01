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Сегодня, 06:17

Селиваненко назвал неожиданным поражение Рублева от китайца Юньчаокэтэ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублева от китайца Бу Юньчаокэтэ (5:7, 4:6) в четвертьфинале турнира ATP в Пекине (Китай).

«Конечно, это неожиданный результат. Хотя китайские теннисисты хорошо подготовлены и способны давать бой самым титулованным соперникам. Андрей сегодня при остальной равной статистике уступил в части реализации брейк-пойнтов, что и вылилось в итоговый счет на табло», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

В полуфинале турнира Юньчаокэтэ сыграет против первой ракетки мира Янника Синнера.

Источник: РБ Спорт
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