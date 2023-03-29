Селиваненко назвал фаворита в паре Медведев — Юбэнкс

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» оценил шансы россиянина Даниила Медведева на победу в матче против Кристофера Юбэнкса в 1/4 финала турнира в Майами.

«Человек, который играет, как Даниил, и занимает такое место, как Даниил, является фаворитом в любом матче, в котором он выступает. Но все равно все решает игра. Медведев рассчитывает в любом матче или турнире на победу», — сказал Селиваненко «СЭ» корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

В матче 4-го круга турнира в Майами Медведев обыграл француза Кентена Алиса (6:4, 6:2).

Матч Медведева и Юбэнкса пройдет 30 марта на Хард Рок Стэдиум в Майами. Начало — в 16:00 по МСК.