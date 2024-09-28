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Селиваненко о матче Сафиуллина против Синнера: «В теннисе всегда остается место для удивительных результатов»

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча второго круга на турнире в Пекине между россиянином Романом Сафиуллиным и первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Роман в этом сезоне не показал тех результатов, которые позволили ему прилично подняться по классификации в прошлом сезоне. Ну а классификация считается таким образом, что тебе надо все время играть по крайней мере не хуже, чем в предыдущем году. Про предстоящий матч с Янником много рассуждать не вижу особого смысла. С одной стороны, Янник на сегодня один из лучших в туре, а с другой — в теннисе всегда остается место для удивительных результатов», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

Матч Синнер — Сафиуллин пройдет в субботу, 28 сентября. В личных встречах счет 2:0 в пользу итальянца.

Источник: РБ Спорт
Теннис
Алексей Селиваненко
Роман Сафиуллин
Янник Синнер
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