Хачанов сыграет с Офнером в 1/4 финала турнира в Женеве
Австрийский теннисист Себастьян Офнер победил португальца Нуну Боржеша во втором круге турнира в Женеве.
Игра завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 50 минут.
В 1/4 финала турнира 128-я ракетка мира Офнер сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Gonet Geneva Open
Призовой фонд 596 035 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Себастьян Офнер (Австрия, Q) — Нуну Боржеш (Португалия) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)
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