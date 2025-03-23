Теннис
23 марта, 23:09

Циципас уступил Корде и вылетел в третьем круге «мастерса» в Майами

Сергей Ярошенко

Греческий теннисист Стефанос Циципас уступил американцу Себастьяну Корде в третьем круге «мастерса» в Майами.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 36 минут.

10-я ракетка мира Циципас 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету 25-й ракетки мира Корды 8 эйсов, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

Далее 24-летний Корда сыграет с победителем матча Хауме Мунар (Испания) — Гаэль Монфис (Франция).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Себастьян Корда (США, 24) — Стефанос Циципас (Греция, 9) — 7:6 (7:4), 6:3

Теннис
Стефанос Циципас
