Циципас уступил Корде и вылетел в третьем круге «мастерса» в Майами
Греческий теннисист Стефанос Циципас уступил американцу Себастьяну Корде в третьем круге «мастерса» в Майами.
Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 36 минут.
10-я ракетка мира Циципас 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету 25-й ракетки мира Корды 8 эйсов, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
Далее 24-летний Корда сыграет с победителем матча Хауме Мунар (Испания) — Гаэль Монфис (Франция).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Себастьян Корда (США, 24) — Стефанос Циципас (Греция, 9) — 7:6 (7:4), 6:3
Новости