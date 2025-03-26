Монфис проиграл Корде в четвертом круге турнира в Майами
Американский теннисист Себастьян Корда выиграл у француза Гаэля Монфиса в четвертом круге турнира в Майами — 6:4, 2:6, 6:4.
Следующий соперник Корды определится в матче Лоренцо Музетти (Италия) — Новак Джокович (Сербия).
В другом матче аргентинец Франсиско Черундоло победил норвежца Каспера Рууда — 6:4, 6:2. Теперь он сыграет с болгарином Григором Димитровым.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — Каспер Рууд (Норвегия, 5) — 6:4, 6:2
Себастьян Корда (США, 24) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 2:6, 6:4
Новости