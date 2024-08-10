Фритц проиграл Корде во втором круге турнира в Монреале

Американец Тэйлор Фритц проиграл соотечественнику Себастьяну Корде во втором круге турнира в Монреале — 4:6, 6:7 (4:7).

Матч длился 1 час 39 минут.

Корда вышел в третий круг и встретится с шестым «сеяным» норвежцем Каспером Руудом.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Себастьян Корда (США) — Тэйлор Фритц (США, 9) — 6:4, 7:6 (7:4)