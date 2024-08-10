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Сегодня, 20:14

Фритц проиграл Корде во втором круге турнира в Монреале

Руслан Минаев
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Американец Тэйлор Фритц проиграл соотечественнику Себастьяну Корде во втором круге турнира в Монреале — 4:6, 6:7 (4:7).

Матч длился 1 час 39 минут.

Корда вышел в третий круг и встретится с шестым «сеяным» норвежцем Каспером Руудом.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Себастьян Корда (США) — Тэйлор Фритц (США, 9) — 6:4, 7:6 (7:4)

Теннис
Тэйлор Фритц
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