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25 февраля, 00:57

Аргентинец Баэс вышел в финал турнира в Рио-де-Жанейро

Руслан Минаев
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Аргентинец Себастьян Баэс обыграл соотечественника Франсиско Черундоло в полуфинале турнира в Рио-де-Жанейро.

Матч длился 1 час 26 минут и завершился в двух сетах — 7:5, 6:0.

В финале Баэс сыграет с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания, 2).

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 2 100 230 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Себастьян Баэс (Аргентина, 5) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 4) — 7:5, 6:0

Теннис
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