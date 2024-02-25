Аргентинец Баэс вышел в финал турнира в Рио-де-Жанейро
Аргентинец Себастьян Баэс обыграл соотечественника Франсиско Черундоло в полуфинале турнира в Рио-де-Жанейро.
Матч длился 1 час 26 минут и завершился в двух сетах — 7:5, 6:0.
В финале Баэс сыграет с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания, 2).
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Турнир ATP Rio Open presented by Claro
Призовой фонд 2 100 230 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Себастьян Баэс (Аргентина, 5) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 4) — 7:5, 6:0
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