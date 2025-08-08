Баэс выиграл у Гоффена в первом круге турнира в Цинциннати

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс победил бельгийца Давида Гоффена в первом круге турнира в Цинциннати — 6:1, 6:3. Матч длился 1 час 18 минут. 24-летний аргентинец подал 2 раза навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов из 4. Следующим соперником Баэса будет канадец Габриэль Диалло. Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг Себастьян Баэс (Аргентина) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:1, 6:3