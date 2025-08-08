Теннис
8 августа, 07:32

Баэс выиграл у Гоффена в первом круге турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс победил бельгийца Давида Гоффена в первом круге турнира в Цинциннати — 6:1, 6:3.

Матч длился 1 час 18 минут. 24-летний аргентинец подал 2 раза навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов из 4.

Следующим соперником Баэса будет канадец Габриэль Диалло.

Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Себастьян Баэс (Аргентина) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:1, 6:3

