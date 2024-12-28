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«Считаю, что у него нет психозов». Мама Рублева — о его срывах на корте

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Мама Андрея Рублева Марина Марьенко высказалась о поведении сына на корте во время неудач.

«Какие психозы? Считаю, что у него нет психозов. Я как нормальная мать буду защищать своего сына и говорить, что у него нет психозов. У него все шикарно, я могу много что объяснить. Он такой эмоциональный с детства, его заряжают эти психозы, он за счет них часто хорошо играет. У него очень многое получается за счет эмоций, которые он выплескивает. Когда он, наоборот, весь в себе, понимаю, что он себя сдерживает. И иногда у него летит мяч не так, как хотелось бы. Он выскажется — и начинает неплохо получаться. Думаю, он умеет это в себе контролировать. Мне кажется, его перегрузили этой информацией, нежели бы сказали: «Андрюха, тебе это идет, продолжай в том же духе». Он бы успокоился. Мне кажется, он заострил внимание на этом и стал задумываться: «Неужели это так плохо?»

А мне бы, наоборот, ему сказать: «Не обращай внимания, делай, как делаешь». Он ничего плохого не делает. По мне, у него нет весомых нарушений, не спорит с судьей, ну да, один раз было, там было обидно. Он никого не оскорбляет, борется сам с собой. Мы знаем спортсменов, теннисистов, которые агрессивно ведут себя. И почему-то их агрессивное поведение, нацеленное на всех вокруг и всё, никто не замечает и не оспаривает. А почему-то Андрюха, как был в самом начале таким эмоциональным, и все вот эту волну несут. А я считаю, что у него эмоциональность — она очень приятная, очень интересная, интересно смотреть», — сказала Марьенко для BBTennis.

В прошедшем сезоне Рублев выиграл два турнира — ATP250 в Гонконге и «мастерс» в Мадриде.

Теннис
Андрей Рублев
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