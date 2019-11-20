Сборная Великобритании победила Голландию на Кубке Дэвиса
21:55
В матче финальной стадии Кубка Дэвиса сборная Великобритании обыграла команду Голландии (2:1). В парной встрече Джейми Маррей и Нил Скупски оказались сильнее Весли Колхофа и Жана-Жюльена Рожера — 6:4, 7:6 (8:6).
Ранее в этой группе Казахстан победил Голландию со счетом 2:1.
Кубок Дэвиса Финальный турнир
Парный разряд
Группа E
Великобритания — Голландия
Джейми Маррей/Нил Скупски — Весли Колхоф/Жан-Жюльен Рожер — 6:4, 7:6(8:6)
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