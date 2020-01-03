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Сборная США повела у Норвегии на ATP Cup

06:57

Американец Тэйлор Фритц победил норвежца Виктора Дурасовича в стартовом матче группового этапа ATP Cup — 6:2, 6:2. Также в квартете D сыграют россияне и итальянцы.

В «Финал восьми» выйдут победители шести групп, а также лучшие две команды, занявшие второе место. Теннисистам предстоит провести две личные встречи и одну парную.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа D (Перт)

США — Норвегия

Тэйлор Фритц — Виктор Дурасович — 6:2, 6:2

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