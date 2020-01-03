Сборная США повела у Норвегии на ATP Cup
06:57
Американец Тэйлор Фритц победил норвежца Виктора Дурасовича в стартовом матче группового этапа ATP Cup — 6:2, 6:2. Также в квартете D сыграют россияне и итальянцы.
В «Финал восьми» выйдут победители шести групп, а также лучшие две команды, занявшие второе место. Теннисистам предстоит провести две личные встречи и одну парную.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа D (Перт)
США — Норвегия
Тэйлор Фритц — Виктор Дурасович — 6:2, 6:2
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