Сборная России в 1/4 финала Кубка Дэвиса победила Сербию, отыграв три матчбола

В четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса сборная России победила команду Сербии (2:1). В парной встрече Андрей Рублев и Карен Хачанов обыграли Новака Джоковича и Виктора Троицки — 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Перед началом встречи Джокович заменил Янко Типсаревича.

За право выйти в финал Россия сразится с Канадой. В следующем году россияне начнут соревнования с финальной стадии.

Кубок Дэвиса Финальный турнир. Плей-офф

Парный разряд

Четвертьфинал

Сербия — Россия

Новак Джокович/Виктор Троицки — Андрей Рублев/Карен Хачанов — 4:6, 6:4, 6:7 (8:10)