Сборная России уступила Канаде и не смогла выйти в финал ATP Cup

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин потерпели поражение от канадцев Феликса Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова в матче 1/2 финала АТР Cup 2022 года. В парной встрече россияне уступили со счетом 6:4, 5:7, 7:10.

Матч продолжался 1 час 38 минут.

Ранее Сафиуллин проиграл Шаповалову — 4:6, 7:5, 4:6, а Медведев выиграл у Оже-Альяссима — 6:4, 6:0.

Таким образом, команда Канады победила Россию со счетом 2:1 и вышла в финал турнира, где встретится с Испанией.

Напомним, что российские теннисисты побеждали на ATP Сup 2021 года.

Сидней (Австралия)

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Канада — Россия

Феликс Оже-Альяссим/Денис Шаповалов — Даниил Медведев/Роман Сафиуллин — 4:6, 7:5, 10:7