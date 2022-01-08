Сборная России уступила Канаде и не смогла выйти в финал ATP Cup
11:35
Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин потерпели поражение от канадцев Феликса Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова в матче 1/2 финала АТР Cup 2022 года. В парной встрече россияне уступили со счетом 6:4, 5:7, 7:10.
Матч продолжался 1 час 38 минут.
Ранее Сафиуллин проиграл Шаповалову — 4:6, 7:5, 4:6, а Медведев выиграл у Оже-Альяссима — 6:4, 6:0.
Таким образом, команда Канады победила Россию со счетом 2:1 и вышла в финал турнира, где встретится с Испанией.
Напомним, что российские теннисисты побеждали на ATP Сup 2021 года.
Сидней (Австралия)
ATP Cup. Плей-офф
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Канада — Россия
Феликс Оже-Альяссим/Денис Шаповалов — Даниил Медведев/Роман Сафиуллин — 4:6, 7:5, 10:7
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