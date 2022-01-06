Сборная России обыграла Италию и вышла в полуфинал ATP Cup-2022

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин в матче АТР Cup победили итальянцев Маттео Берреттини и Янника Синнера. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

Ранее Медведев победил Берреттини со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4, а Сафиуллин проиграл Синнеру со счетом 6:7 (6:8), 3:6).

Таким образом, сборная России победила команду Италии со счетом 2:1 и, выиграв все три матча в группе, вышла в полуфинал турнира.

Соперник по полуфиналу определится позднее. В другом полуфинале встретятся Испания и Польша.

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Группа B

Россия — Италия - 2:1

Даниил Медведев/Роман Сафиуллин — Маттео Берреттини/Янник Синнер — 5:7, 6:4, 10:5