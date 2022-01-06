Сборная России обыграла Италию и вышла в полуфинал ATP Cup-2022
09:29
Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин в матче АТР Cup победили итальянцев Маттео Берреттини и Янника Синнера. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.
Ранее Медведев победил Берреттини со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4, а Сафиуллин проиграл Синнеру со счетом 6:7 (6:8), 3:6).
Таким образом, сборная России победила команду Италии со счетом 2:1 и, выиграв все три матча в группе, вышла в полуфинал турнира.
Соперник по полуфиналу определится позднее. В другом полуфинале встретятся Испания и Польша.
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Группа B
Россия — Италия - 2:1
Даниил Медведев/Роман Сафиуллин — Маттео Берреттини/Янник Синнер — 5:7, 6:4, 10:5
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