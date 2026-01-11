Сборная Польши победила Швейцарию в финале United Cup

Сборная Польши обыграла Швейцарию в финальной серии United Cup — 2026 со счетом 2:1.

В микст-матче поляки Катаржина Кава и Ян Зелински в двух сетах обыграли Белинду Бенчич и Якуба Пауля — 6:4, 6:3.

В женском одиночном матче представительница Швейцарии Белинда Бенчич победила Игу Свентек со счетом 3:6, 6:0, 6:3. В мужском противостоянии поляк Хуберт Хуркач обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

В 2024 году Польша проиграла в финале турнира немцам, а в 2025-м уступила сборной США.