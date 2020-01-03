Сборная Норвегии победила США на ATP Cup

Сборная Норвегии обыграла команду США в стартовом матче группового турнира ATP Cup — 2:1. В решающей встрече Виктор Дурасович и Каспер Рууд одержали волевую победу над Остином Крайчеком и Радживом Рамом — 4:6, 6:3, 10:5.

Позже в группе D Россия сыграет с Италией. В «Финал восьми» выйдут победители шести квартетов, а также лучшие две команды, занявшие второе место. Теннисистам предстоит провести две личные встречи и одну парную.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Группа D (Перт)

США — Норвегия

Остин Крайчек/Раджив Рам — Виктор Дурасович/Каспер Рууд — 6:4, 3:6, 5:10