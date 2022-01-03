Сборная Чили обыграла Сербию на АТР Cup, Аргентина выиграла у Греции
18:18
Состоялись матчи группового турнира АТР Cup в Сиднее (Австралия).
Сборная Чили выиграла у Сербии (2:1), победив в парном матче. Аргентина победила Грецию (3:0), выиграв как парный, так и оба одиночных матча.
Сербия и Чили имеют в активе по одному очку. Сербы занимают второе место в группе А, чилийцы идут третьими.
Аргентина с двумя победами лидирует в группе D. У Греции ноль очков и третье место.
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Группа A
Сербия — Чили — 1:2
Никола Чачич/Матей Шабанов — Томас Барриос/Алехандро Табило — 4:6, 6:3, 7:10
Группа D
Греция — Аргентина — 0:3
Маркос Каловелонис/Петрос Циципас — Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени — 3:6, 6:4, 9:11
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