Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Сборная Чили обыграла Сербию на АТР Cup, Аргентина выиграла у Греции

18:18
Теги:

Состоялись матчи группового турнира АТР Cup в Сиднее (Австралия).

Сборная Чили выиграла у Сербии (2:1), победив в парном матче. Аргентина победила Грецию (3:0), выиграв как парный, так и оба одиночных матча.

Сербия и Чили имеют в активе по одному очку. Сербы занимают второе место в группе А, чилийцы идут третьими.

Аргентина с двумя победами лидирует в группе D. У Греции ноль очков и третье место.

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Группа A

Сербия — Чили — 1:2

Никола Чачич/Матей Шабанов — Томас Барриос/Алехандро Табило — 4:6, 6:3, 7:10

Группа D

Греция — Аргентина — 0:3

Маркос Каловелонис/Петрос Циципас — Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени — 3:6, 6:4, 9:11

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Проспал гонку, а по дороге на трассу попал за решетку. Самая дикая история в «Формуле-1»
Родственники погибшего от фейерверка полицейского рассказали о трагедии
0