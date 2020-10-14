Сбежавший от российских врачей американский теннисист может быть отстранен на три года

Американский теннисист Сэм Куэрри может быть серьезно наказан за нарушение протокола безопасности перед турниром в Санкт-Петербурге. Спортсмен был снят с розыгрыша из-за положительного теста на коронавирус. Заражение было выявлено также у его жены и восьмимесячного сына. Семья получила предписание пройти обследование у врачей, и в случае опасных симптомов их должны были госпитализировать.

Родители побоялись расставаться с маленьким ребенком в чужой стране и на частном джете улетели из России в «одно из соседних государств».

В ATP выразили недовольство поступком Куэрри и решили провести расследование.

Согласно протоколам безопасности, Куэрри грозит штраф на сумму до 100 тысяч долларов и/или отстранение от турниров ATP и ATP Challenger на срок до трех лет.