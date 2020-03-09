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Сандгрен предложил провести соревнования по выпивке вместо перенесенного турнира в Индиан-Уэллсе

11:31
Теннис Сандгрен. Фото Reuters
Теннис Сандгрен. Фото Reuters

Американский теннисист Теннис Сандгрен предложил свою альтернативу турниру в Индиан-Уэллсе. Организаторы приняли решение перенести соревнования из-за риска заражения коронавирусом.

— Я предлагаю новое соревнование. Место — бар. Мероприятие — кто больше всех выпьет. Правила — последний, кто устоит на ногах, побеждает. Приз — все, — написал Сандгрен в Twitter.

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