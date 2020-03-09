Сандгрен предложил провести соревнования по выпивке вместо перенесенного турнира в Индиан-Уэллсе
11:31
Американский теннисист Теннис Сандгрен предложил свою альтернативу турниру в Индиан-Уэллсе. Организаторы приняли решение перенести соревнования из-за риска заражения коронавирусом.
— Я предлагаю новое соревнование. Место — бар. Мероприятие — кто больше всех выпьет. Правила — последний, кто устоит на ногах, побеждает. Приз — все, — написал Сандгрен в Twitter.
I propose a new competition— Tennys Sandgren (@TennysSandgren) March 9, 2020
Location: yardhouse
Event: drink for drink
Rules: last man/woman standing wins
Prize: everything https://t.co/SS2M91Ws8U