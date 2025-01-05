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Сегодня, 11:00

Хачанов и Рублев проиграли в финале парного турнира в Гонконге

Сергей Ярошенко
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли нидерландцу Сандеру Арендсу и британцу Люку Джонсону в финале турнира в Гонконге.

Встреча продолжась 1 час 35 минут и завершилась победой Арендса и Джонсона со счетом 7:5, 4:6, 10:7.

Хачанов и Рублев в матче 9 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 5. У Арендса и Джонсона 2 эйса, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта.

Для теннисистов из Нидерландов и Великобритании это второй совместный титул в парном разряде.

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 680 140 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Сандер Арендс/Люк Джонсон (Нидерланды/Великобритания) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 7:5, 4:6, 10:7

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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