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Сегодня, 07:30

Сафиуллин обыграл Вавринку и вышел во второй круг турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Роман Сафиуллин в первом круге турнира в Пекине обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету 27-летнего россиянина 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Во втором круге Сафиуллин встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия, LL) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:3, 6:4

Роман Сафиуллин
Стэн Вавринка
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