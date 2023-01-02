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Сегодня, 11:28

Сафиуллин уверенно выиграл у шведа Имера и пробился во второй круг турнира в Аделаиде

Иван Торопцев
Корреспондент
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Роман Сафиуллин.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира ATP в Аделаиде (Австралия).

В первом круге россиянин обыграл шведа Микаэля Имера в двух сетах — 6:4, 6:2.

Во втором круге Сафиуллин встретится с победителем матча Ринки Хидзиката (Австралия, Q) — Денис Шаповалов (Канада, 7).

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:4, 6:2

Теннис
Роман Сафиуллин
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