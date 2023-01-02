Сафиуллин уверенно выиграл у шведа Имера и пробился во второй круг турнира в Аделаиде
Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира ATP в Аделаиде (Австралия).
В первом круге россиянин обыграл шведа Микаэля Имера в двух сетах — 6:4, 6:2.
Во втором круге Сафиуллин встретится с победителем матча Ринки Хидзиката (Австралия, Q) — Денис Шаповалов (Канада, 7).
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:4, 6:2
Новости
28 дек 2022 13:02
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