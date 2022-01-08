Сафиуллин уступил Шаповалову в полуфинале ATP Cup

Российский теннисист Роман Сафиуллин в полуфинальном матче ATP Cup уступил канадцу Денису Шаповалову со счетом 4:6, 7:5, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. Россиянин 5 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из 8.

Счет в серии стал 1-0 в пользу Канады. В следующем матче Даниил Медведев встретится с Феликсом Оже-Альяссимом.

Denis Shapovalov defeats Roman Safiullin 6-4, 5-7, 6-4 to give ?? the lead in this #ATPCup semifinal showdown! pic.twitter.com/nWRnuZ37fq — TSN (@TSN_Sports) January 8, 2022

Сидней (Австралия)

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Канада — Россия

Денис Шаповалов — Роман Сафиуллин — 6:4, 5:7, 6:4