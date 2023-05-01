Сафиуллин уступил Миральесу в третьем круге турнира в Мадриде
Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от испанца Бернабе Сапаты Миральеса в третьем круге турнира в Мадриде — 3:6, 6:3, 3:6.
Спортсмены провели на корте 2 часа и 23 минуты.
В четвертом раунде Миральес встретится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и аргентинцем Себастьяном Баесом.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Бернабе Сапата Миральес (Испания) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 6:3, 3:6, 6:3
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