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Сегодня, 19:40

Сафиуллин уступил Миральесу в третьем круге турнира в Мадриде

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от испанца Бернабе Сапаты Миральеса в третьем круге турнира в Мадриде — 3:6, 6:3, 3:6.

Спортсмены провели на корте 2 часа и 23 минуты.

В четвертом раунде Миральес встретится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и аргентинцем Себастьяном Баесом.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Бернабе Сапата Миральес (Испания) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 6:3, 3:6, 6:3

Теннис
Роман Сафиуллин
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