Сафиуллин обыграл Табило в первом круге «мастерса» в Цинциннати
Россиянин Роман Сафиуллин победил чилийца Алехандро Табило в первом круге турнира в Цинциннати — 6:3, 6:3.
Матч длился 1 час 9 минут. Сафиуллин за игру сделал 11 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов.
82-я ракетка мира во втором круге «мастерса» встретится с датчанином Хольгером Руне.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Роман Сафиуллин (Россия) — Алехандро Табило (Чили) — 6:3, 6:3
Зизу Бергс (Бельгия) — Джейкоб Фернли (Великобритания) — 6:1, 6:4
Коулман Вонг (Гонконг, Q) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — 6:3, 6:2
Бенжамен Бонзи (Франция) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:7 (1:7), 6:3, 6:4
Педро Мартинес (Испания) — Николас Харри (Чили, WC) — 1:6, 6:4, 6:3
Жоау Фонсека (Бразилия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 4:6, 6:2, 7:5
Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Юго Гастон (Франция) — 6:4, 5:7, 6:3
Артур Риндеркнех (Франция) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 6:3