7 августа, 22:16

Сафиуллин обыграл Табило в первом круге «мастерса» в Цинциннати

Руслан Минаев
Роман Сафиуллин.
Фото Reuters

Россиянин Роман Сафиуллин победил чилийца Алехандро Табило в первом круге турнира в Цинциннати — 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 9 минут. Сафиуллин за игру сделал 11 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов.

82-я ракетка мира во втором круге «мастерса» встретится с датчанином Хольгером Руне.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Алехандро Табило (Чили) — 6:3, 6:3

Зизу Бергс (Бельгия) — Джейкоб Фернли (Великобритания) — 6:1, 6:4

Коулман Вонг (Гонконг, Q) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — 6:3, 6:2

Бенжамен Бонзи (Франция) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:7 (1:7), 6:3, 6:4

Педро Мартинес (Испания) — Николас Харри (Чили, WC) — 1:6, 6:4, 6:3

Жоау Фонсека (Бразилия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 4:6, 6:2, 7:5

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Юго Гастон (Франция) — 6:4, 5:7, 6:3

Артур Риндеркнех (Франция) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 6:3

Теннис
Роман Сафиуллин
  • dedpihto59

    Руняша, считающий себя членом нынешнего биг3, в настоящее время вполне проходимый соперник, при должном настрое шансы у Ромы реальны:fingers_crossed::fist::bangbang:?

    08.08.2025

  • hant64

    Для Романа пройти даже один круг тысячника - уже неплохо. Но Руне да, вероятность победы Сафиуллина небольшая. Однако, сенсации иногда всё же случаются.

    07.08.2025

  • Алехандрохорс

    Молодец Роман. Курочка по зернышку, но дальше - на отдых. Ибо Руне.

    07.08.2025

